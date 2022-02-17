17.02.2022, 21:11
ВИДЕО | Где покататься на горных лыжах и сноуборде в Эстонии?
ФОТО: Screenshot YouTube
Авторы блога "Trip vdvoem" поделились видеороликом о том, как заниматься горнолыжным спортом в Эстонии. Оказывается, для этого даже не обязательно уезжать далеко от Таллинна.
Эстония — равнинная страна, однако при этом именно здесь расположена самая высокая точка Балтийского региона — гора Суур-Мунамяги. Ее высота целых 318 метров и кататься на лыжах там можно.
Но для тех, кто живет в Таллинне есть более удобный вариант, расположенный всего в полутора часах езды от города. Подробнее об этом месте смотрите в видео.
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