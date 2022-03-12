РЕЦЕПТ | Мидии со сливками, чесноком и петрушкой

Планирую позвать в понедельник на романтический ужин свою искреннюю любовь, то есть себя.

Сейчас вы узнаете, как менее чем за 30 минут можно приготовить мидии не хуже чем в ресторане. Так что читаем, сохраняем и конечно делимся рецептом с друзьями.

А если вам есть с кем разделить ужин, то непременно сделайте это! Ведь любовью и едой надо делиться — так вкуснее.

Ингредиенты на двоих:

1 кг мидий

2 зубчика чеснока, мелко нарезанного

2 лука-шалота, мелко нарезанные

15 г сливочного масла

букет гарни из петрушки, тимьяна и лаврового листа

100 мл сухого белого вина

100 мл жирных сливок

Для подачи: горсть мелко нарезанной петрушки, хрустящий хлеб.

Я планирую как гарнир подать фри картошку. Французская классика!

Приготовление:

Мидии промойте под большим количеством холодной проточной воды. Выбросьте все открытые и поврежденные.

Вытащите жесткие, волокнистые бородки, торчащие между створками раковин. Быстро промойте мидии ещё раз, чтобы удалить маленькие кусочки раковины.

Раздавите чеснок, нарежьте и мелко нарежьте лук-шалот. Обжарьте в масле с букетом гарни в достаточно большой кастрюле, чтобы вместить все мидии — она ​​должна быть заполнена только наполовину.

Добавьте мидии и вино, увеличьте огонь, затем накройте крышкой и готовьте на пару в собственном соку в течение 3-4 минут. Время от времени хорошо встряхивайте сковороду.

Удалите букет гарни, добавьте сливки, нарезанную петрушку и снимите с огня.

Разложите по двум глубоким тарелкам и подавайте с большим количеством хрустящего хлеба.

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