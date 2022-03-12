РЕЦЕПТ | Мидии со сливками, чесноком и петрушкой
Повар и блогер RusDelfi Елена Лукашова поделилась еще одним изысканным рецептом, который перенесет вас на время ужина на побережье Средиземного моря — в солнечную Францию.
Планирую позвать в понедельник на романтический ужин свою искреннюю любовь, то есть себя.
Сейчас вы узнаете, как менее чем за 30 минут можно приготовить мидии не хуже чем в ресторане. Так что читаем, сохраняем и конечно делимся рецептом с друзьями.
А если вам есть с кем разделить ужин, то непременно сделайте это! Ведь любовью и едой надо делиться — так вкуснее.
Ингредиенты на двоих:
1 кг мидий
2 зубчика чеснока, мелко нарезанного
2 лука-шалота, мелко нарезанные
15 г сливочного масла
букет гарни из петрушки, тимьяна и лаврового листа
100 мл сухого белого вина
100 мл жирных сливок
Для подачи: горсть мелко нарезанной петрушки, хрустящий хлеб.
Я планирую как гарнир подать фри картошку. Французская классика!
Приготовление:
Мидии промойте под большим количеством холодной проточной воды. Выбросьте все открытые и поврежденные.
Вытащите жесткие, волокнистые бородки, торчащие между створками раковин. Быстро промойте мидии ещё раз, чтобы удалить маленькие кусочки раковины.
Раздавите чеснок, нарежьте и мелко нарежьте лук-шалот. Обжарьте в масле с букетом гарни в достаточно большой кастрюле, чтобы вместить все мидии — она должна быть заполнена только наполовину.
Добавьте мидии и вино, увеличьте огонь, затем накройте крышкой и готовьте на пару в собственном соку в течение 3-4 минут. Время от времени хорошо встряхивайте сковороду.
Удалите букет гарни, добавьте сливки, нарезанную петрушку и снимите с огня.
Разложите по двум глубоким тарелкам и подавайте с большим количеством хрустящего хлеба.
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