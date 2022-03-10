Новое слово в дизайне: на что способен робот-художник?

Вопрос о том, как оформить помещение, кажется, никогда не потеряет свою актуальность. Наклеить на стены обои, фотообои или просто покрасить? Время же не стоит на месте и новые возможности позволяют нам не ограничиваться привычными дизайнерскими методами, а дать волю своему воображению и произвести что-то действительно уникальное.

Такую возможность предлагает такая технология, как вертикальной декоративной печатью с помощью робота-художника. Иными словами, в наши жизни начинает внедряться новый метод росписи стен цифровой эпохи.

Мне удалось пообщаться с представителем фирмы SeinaArt, которая такими услугами занимается— Дмитрием. ”Фирма достаточно молодая, — говорит Дмитрий, — но за время существования мы выполнили немало проектов. Люди хотят отличаться. Будь это частное лицо, желающее украсить свой дом и привнести в дизайн интерьера изюминку, или предприниматель, которому тоже необходимо создать оригинальную и привлекательную атмосферу”.

Дмитрий поделился некоторыми результатами. Достаточно крупный проект был сделан для недавно открывшегося в Ида-Вирумаа боксерского клуба.

”Посмотрите сами и представьте это место с голыми стенами. Наши работы делают свое дело и это видно. Для боксерского клуба мы наносили изображения не на сами стены, а на специальный материал, который в случае переезда можно забрать с собой или переустановить. Главное, что люди довольны, а это самый важный результат в нашей работе”.

Детский садик тоже не остался в стороне. На фото можем увидеть благотворительный проект для детского садика в Кохтла-Ярве.

Роспись стен пользуется спросом и у жителей домов, квартир. На вопрос, что в основном хотят люди видеть на своих стенах, Дмитрий отвечает, улыбаясь: ”В основном обращаются родители, которые хотят сделать сюрприз своему ребенку и оформить стены детской комнаты с их любимыми героями. Дети и родители остаются в восторге”.