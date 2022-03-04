Какие мысленные установки мешают нам похудеть? Специалист по правильному питанию рассуждает о мотивации
Регулярно посещая зал, я вижу одни и те же лица. Приятно видеть людей, которые регулярно занимаются спортом.
Да, есть и девчонки, которые пальцем мотают ленту Инстаграм, а ногами — полотно беговой дорожки (вместо того чтобы прогуляться по улице на свежем воздухе). Это как раз те, кто "ходит" в зал, а не тренируется, чтобы добиться заметных результатов. Их не переубедить, да мне это и не надо.
В зале я обращаю внимание на тех, кто действительно тренируется. Они часто делают веса значительно больше моих. Они сильнее, выносливее меня. Но красивого рельефа я у них не вижу.
Зато уже в раздевалке замечаю: они просто раздуваются, но ни пресса, ни рельефных бицепсов нет, и спина просто большая.
Эти же парни перед или после тренировки давятся из шейкеров протеином, креатином, ВСАА и другими разрекламированными мифическими волшебными добавками, которые сделают им рельеф.
Нет, не сделают.
Недавно один спросил, как долго я тренируюсь, что у меня такой рельеф. Он сильно удивился, когда узнал, что всего-то 3 месяца. Он занимался около полутора лет, постоянно пил протеин, а рельефа все равно добиться не может.
А ведь всё намного проще. "Упарываться" насмерть в зале не нужно, чтобы иметь рельеф. Нужно всего лишь исправить питание.
80% успеха для красивого тела — это питание. Пока это понимание не придет, ты хоть поселись в спортивном зале, не будет рельефа.
Вчера спрашивал в своем Инстаграм, что важнее, красивое тело или здоровое? Большинство ответило, что здоровое. Но секрет в том, что красивое — уже автоматически здоровое. При этом красивое тело можно сделать только вместе питанием. Даже без спорта (особенно для девчонок).
Посмотри на меня на фото. Я обычный человек. Я не пью добавок. И при этом я ем вкусно, разнообразно. Я не лишаю себя удовольствия от еды совсем!
Поэтому если ты даже много тренируешься, а рельефа так и нет, есть жирок на животе — задумайся. Возможно, ты всё-таки чего-то не знаешь, и поэтому делаешь что-то не так.
Я не первый раз поднимаю эту тему и меня всегда умиляют комментарии о том, что "тело с лишним жирком может быть красивым". Сколько еще вы будете себе находить отмазки, чтобы ничего не делать?
Посмотри в телефон прямо сейчас, сколько у тебя за сегодня шагов? 3500? У меня 13642, хотя я тоже работаю за компьютером.
А насколько легко ты можешь подниматься в горку без отдышки? А шнурки тебе видно, когда нагибаешься зашнуровывать кроссовки? Сумка на животе не мешает? Легко дышится?
Вы можете подумать, что я идиот, потому что открыто говорю об этом. Но я уже устал от вечно ноющих людей, которые находят себе миллиард причин, чтобы ничего не делать. Да вам просто не надо. Признайте это. Хотеть — не делать.
Другое дело — одна моя подписчица месяц назад у меня в Инстаграм увидела сковородки, которыми я пользуюсь. Уточнила в личных сообщениях, я ей все подробно рассказал и забыл об этом. А сегодня она прислала фотку, что не может нарадоваться этой сковороде. И теперь она все жарит без масла!
Кажется, что бред? Она сделала мелочь, но очень важную мелочь. Маленький вклад в свое здоровье. Меньше скрытых калорий, меньше риска канцерогенов. Возможно, даже и на вес это повлияет. Есть еще десятки примеров тех, кто не ноет, просто делает по чуть-чуть каждый день. А потом мы вместе радуемся результатам!
Больше таких постов ищи у меня в Инстаграм!
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.