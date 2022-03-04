Майк Меньше калорий, больше вкуса
04.03.2022, 11:35

Какие мысленные установки мешают нам похудеть? Специалист по правильному питанию рассуждает о мотивации

 
ФОТО: Из личного архива Майка Грина
Ходите в зал, но результата почему-то не видите? Возможно, вы что-то делаете неправильно. Блогер RusDelfi Майк продолжает вести свой блог о правильном питании, и в сегодняшнем тексте он рассуждает о том, как сделать вашу тренировку эффективной, а тело - спортивным.

Регулярно посещая зал, я вижу одни и те же лица. Приятно видеть людей, которые регулярно занимаются спортом.

Да, есть и девчонки, которые пальцем мотают ленту Инстаграм, а ногами — полотно беговой дорожки (вместо того чтобы прогуляться по улице на свежем воздухе). Это как раз те, кто "ходит" в зал, а не тренируется, чтобы добиться заметных результатов. Их не переубедить, да мне это и не надо.

В зале я обращаю внимание на тех, кто действительно тренируется. Они часто делают веса значительно больше моих. Они сильнее, выносливее меня. Но красивого рельефа я у них не вижу.

Зато уже в раздевалке замечаю: они просто раздуваются, но ни пресса, ни рельефных бицепсов нет, и спина просто большая.

Эти же парни перед или после тренировки давятся из шейкеров протеином, креатином, ВСАА и другими разрекламированными мифическими волшебными добавками, которые сделают им рельеф.

Нет, не сделают.

Недавно один спросил, как долго я тренируюсь, что у меня такой рельеф. Он сильно удивился, когда узнал, что всего-то 3 месяца. Он занимался около полутора лет, постоянно пил протеин, а рельефа все равно добиться не может.

А ведь всё намного проще. "Упарываться" насмерть в зале не нужно, чтобы иметь рельеф. Нужно всего лишь исправить питание.

80% успеха для красивого тела — это питание. Пока это понимание не придет, ты хоть поселись в спортивном зале, не будет рельефа.

Вчера спрашивал в своем Инстаграм, что важнее, красивое тело или здоровое? Большинство ответило, что здоровое. Но секрет в том, что красивое — уже автоматически здоровое. При этом красивое тело можно сделать только вместе питанием. Даже без спорта (особенно для девчонок).

Посмотри на меня на фото. Я обычный человек. Я не пью добавок. И при этом я ем вкусно, разнообразно. Я не лишаю себя удовольствия от еды совсем!

Поэтому если ты даже много тренируешься, а рельефа так и нет, есть жирок на животе — задумайся. Возможно, ты всё-таки чего-то не знаешь, и поэтому делаешь что-то не так.

Я не первый раз поднимаю эту тему и меня всегда умиляют комментарии о том, что "тело с лишним жирком может быть красивым". Сколько еще вы будете себе находить отмазки, чтобы ничего не делать?

Посмотри в телефон прямо сейчас, сколько у тебя за сегодня шагов? 3500? У меня 13642, хотя я тоже работаю за компьютером.

А насколько легко ты можешь подниматься в горку без отдышки? А шнурки тебе видно, когда нагибаешься зашнуровывать кроссовки? Сумка на животе не мешает? Легко дышится?

Вы можете подумать, что я идиот, потому что открыто говорю об этом. Но я уже устал от вечно ноющих людей, которые находят себе миллиард причин, чтобы ничего не делать. Да вам просто не надо. Признайте это. Хотеть — не делать.

Другое дело — одна моя подписчица месяц назад у меня в Инстаграм увидела сковородки, которыми я пользуюсь. Уточнила в личных сообщениях, я ей все подробно рассказал и забыл об этом. А сегодня она прислала фотку, что не может нарадоваться этой сковороде. И теперь она все жарит без масла!

Кажется, что бред? Она сделала мелочь, но очень важную мелочь. Маленький вклад в свое здоровье. Меньше скрытых калорий, меньше риска канцерогенов. Возможно, даже и на вес это повлияет. Есть еще десятки примеров тех, кто не ноет, просто делает по чуть-чуть каждый день. А потом мы вместе радуемся результатам!

Больше таких постов ищи у меня в Инстаграм!

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RusDelfi
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