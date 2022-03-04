Какие мысленные установки мешают нам похудеть? Специалист по правильному питанию рассуждает о мотивации

Регулярно посещая зал, я вижу одни и те же лица. Приятно видеть людей, которые регулярно занимаются спортом.

Да, есть и девчонки, которые пальцем мотают ленту Инстаграм, а ногами — полотно беговой дорожки (вместо того чтобы прогуляться по улице на свежем воздухе). Это как раз те, кто "ходит" в зал, а не тренируется, чтобы добиться заметных результатов. Их не переубедить, да мне это и не надо.

В зале я обращаю внимание на тех, кто действительно тренируется. Они часто делают веса значительно больше моих. Они сильнее, выносливее меня. Но красивого рельефа я у них не вижу.

Зато уже в раздевалке замечаю: они просто раздуваются, но ни пресса, ни рельефных бицепсов нет, и спина просто большая.

Эти же парни перед или после тренировки давятся из шейкеров протеином, креатином, ВСАА и другими разрекламированными мифическими волшебными добавками, которые сделают им рельеф.

Нет, не сделают.

Недавно один спросил, как долго я тренируюсь, что у меня такой рельеф. Он сильно удивился, когда узнал, что всего-то 3 месяца. Он занимался около полутора лет, постоянно пил протеин, а рельефа все равно добиться не может.

А ведь всё намного проще. "Упарываться" насмерть в зале не нужно, чтобы иметь рельеф. Нужно всего лишь исправить питание.

80% успеха для красивого тела — это питание. Пока это понимание не придет, ты хоть поселись в спортивном зале, не будет рельефа.

Вчера спрашивал в своем Инстаграм, что важнее, красивое тело или здоровое? Большинство ответило, что здоровое. Но секрет в том, что красивое — уже автоматически здоровое. При этом красивое тело можно сделать только вместе питанием. Даже без спорта (особенно для девчонок).

Посмотри на меня на фото. Я обычный человек. Я не пью добавок. И при этом я ем вкусно, разнообразно. Я не лишаю себя удовольствия от еды совсем!

Поэтому если ты даже много тренируешься, а рельефа так и нет, есть жирок на животе — задумайся. Возможно, ты всё-таки чего-то не знаешь, и поэтому делаешь что-то не так.