Черная плесень есть не только в домах, но и в продуктах? Эксперт рассказала, как обезопасить себя
А вы знали, что черная плесень есть не только на стенах и потолке в квартирных домах, но и в сухих продуктах? Новый блогер RusDelfi нутрициолог Катрин Савченко рассказывает, что это за явление и как с ним бороться.
У 95% жителей Таллинна, прошедших обследование на непереносимость продуктов была выявлена негативная иммунная реакция на "Аспергиллус черный". Такие показатели говорят о чрезмерном и регулярном "потреблении" продукта. Сложность состоит в том, что Аспергиллус черный мы не можем полностью исключить, так эти грибы колонизируют во всех сухих продуктах (зерновые, крупы, бобовые, орехи, мука, семена), в вентиляционных системах, в книгах, в коврах, домашнем "хламе" и конечно же на стенах и потолке — та самая черная плесень, которой мы дышим, регулярно потребляя данный род грибов.
Какие риски есть при регулярном "вдыхании" черной плесени?
Аспергиллус черный — ряд грибковых, который поражает слизистые оболочки, дыхательные пути, оболочки внутренних органов, сосуды.
В группе риска — астматики, люди с повышенными рисками сердечно сосудистых заболеваний, люди с низким иммунным статусом, ВИЧ инфицированные.
Как защитить себя?
- использовать дома/в офисе очистители воздуха
- следить за уровнем влажности в жилом помещении/офисе
- хранить сухие продукты в герметичных стеклянных контейнерах
- избегать употребления чая в пакетиках
- избегать длительного хранения специй
- регулярно "расхламлять" шкафы
- регулярно менять постельное белье и использовать для очищения подушек и одеял вакуум
- использовать антиоксиданты в качестве дополнительной защиты: куркумин, С витамин, селен, антиоксидантные комплексы
- пить чистую воду, не использовать водопроводную воду в приготовлении еды и напитков
- поддерживать иммунитет питанием и здоровыми привычками
- регулярно тренировать легкие с помощью дыхательных упражнений и кардио нагрузок
- избегать длительного нахождения в местах, где есть черная плесень
Как понять, есть ли у вас реакция на Аспергиллус и есть ли у вас риски заражения грибковой инфекцией? Сдать анализ на непереносимость продуктов.
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