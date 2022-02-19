Черная плесень есть не только в домах, но и в продуктах? Эксперт рассказала, как обезопасить себя

У 95% жителей Таллинна, прошедших обследование на непереносимость продуктов была выявлена негативная иммунная реакция на "Аспергиллус черный". Такие показатели говорят о чрезмерном и регулярном "потреблении" продукта. Сложность состоит в том, что Аспергиллус черный мы не можем полностью исключить, так эти грибы колонизируют во всех сухих продуктах (зерновые, крупы, бобовые, орехи, мука, семена), в вентиляционных системах, в книгах, в коврах, домашнем "хламе" и конечно же на стенах и потолке — та самая черная плесень, которой мы дышим, регулярно потребляя данный род грибов.

Какие риски есть при регулярном "вдыхании" черной плесени?



Аспергиллус черный — ряд грибковых, который поражает слизистые оболочки, дыхательные пути, оболочки внутренних органов, сосуды.

В группе риска — астматики, люди с повышенными рисками сердечно сосудистых заболеваний, люди с низким иммунным статусом, ВИЧ инфицированные.

Как защитить себя?

использовать дома/в офисе очистители воздуха

следить за уровнем влажности в жилом помещении/офисе

хранить сухие продукты в герметичных стеклянных контейнерах

избегать употребления чая в пакетиках

избегать длительного хранения специй

регулярно "расхламлять" шкафы

регулярно менять постельное белье и использовать для очищения подушек и одеял вакуум

использовать антиоксиданты в качестве дополнительной защиты: куркумин, С витамин, селен, антиоксидантные комплексы

пить чистую воду, не использовать водопроводную воду в приготовлении еды и напитков

поддерживать иммунитет питанием и здоровыми привычками

регулярно тренировать легкие с помощью дыхательных упражнений и кардио нагрузок

избегать длительного нахождения в местах, где есть черная плесень



Как понять, есть ли у вас реакция на Аспергиллус и есть ли у вас риски заражения грибковой инфекцией? Сдать анализ на непереносимость продуктов.

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