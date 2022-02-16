Ласнамяэ отметит День независимости Эстонии большим концертом

”Мы решили организовать концерт ко Дню независимости Эстонии в преддверии праздника в вечернее время, чтобы людям было удобно прийти по окончании рабочего дня наслаждаться музыкой на площади возле центра культуры ”Линдакиви”. Прошу всех по возможности приходить на место пешком или приезжать на общественном транспорте, поскольку число парковочных мест ограничено”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На концерте выступят оркестр Пярнуской дружины Кайтселийт Saxon и солист Пеэтер Кальюмяэ. Концерт пройдет под открытым небом 23 февраля в 18:00 на площади Линдакиви (ул. Коорти, 22).

Мероприятия в честь Дня независимости традиционно состоятся 24 февраля и в парке Юрьевой ночи. Церемония начнется в 15 часов с зажжения огня свободы, после чего прозвучат приветственный салют и гимн, а ученики Вестхольмской гимназии зачитают текст Манифеста независимости Эстонии.