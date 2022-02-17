ВИДЕО | Рига: хорошая, плохая, разная. Чем столица Латвии лучше Таллинна и Санкт-Петербурга?

Что я успел посмотреть за несколько дней в Риге? Сейчас расскажу! Сегодня мы отправимся за свежими впечатлениями в столицу Латвии. Это — одна из самых бедных стран в Евросоюзе. Тем не менее, эта страна, входившая в своё время в состав Шведской и Российской Империй, оставила свой след в истории, как и эти государства в облике Риги.

В чем же Рига выигрывает на фоне таких городов, как Таллинн и Санкт-Петербург? Смотрите в видео ниже.

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