Хотите выучить эстонский бесплатно? Рецепт блогера RusDelfi

Всем, кто приезжает в Эстонию, я рекомендую как можно раньше посетить сайт организации Settle in Estonia и ознакомиться с бесплатными курсами для иностранцев. Кроме языковых курсов, о которых я хочу рассказать в этой статье, вы можете зарегистрироваться на весьма полезную базовую лекцию о жизни в Эстонии и специальные курсы для тех, кто приезжает сюда

учиться или вести научную деятельность. Также на этом сайте собраны ссылки на большинство эстонских государственных ведомств.

Я уже закончила курс эстонского языка на уровень А1 и хочу поделиться своими впечатлениями.

Главный вопрос — зачем учить язык?



Понятно, что со знанием русского и английского в Эстонии вы не пропадете, но тем не менее — окружающая среда городского жителя: ценники, вывески, реклама — вся на эстонском. Я лично считаю, что нужно знать язык страны, в которой живешь.

Курсы А1 и А2 бесплатные, как и учебные материалы — учебник и рабочая тетрадь — что является для кого-то дополнительным стимулом. В настоящее время курсы проводятся очно в разных городах Эстонии, а также онлайн.

Для успешного окончания курса вам нужно посетить не менее 60% занятий — это не так уж много при условии всего двух занятий в неделю. По итогам курса проводится проверка — настоящим экзаменом я это назвать не могу — с небольшим письменным тестом и устной работой в формате диалога на одну из пройденных тем в паре с другим студентом. Обратную связь по итогам курса можно индивидуально запросить у преподавателя, каких-то общих критериев оценивания результатов курса нет.

Записаться можно достаточно легко на сайте, но с занятиями, возможно, придётся подождать: иногда в ближайших группах уже нет мест. После прохождения курса А1 вы можете записаться на ближайшие курсы А2, но сделать это стоит не позднее чем через полгода, иначе А1 придётся проходить заново.