Хотите выучить эстонский бесплатно? Рецепт блогера RusDelfi
Всем, кто приезжает в Эстонию, я рекомендую как можно раньше посетить сайт организации Settle in Estonia и ознакомиться с бесплатными курсами для иностранцев. Кроме языковых курсов, о которых я хочу рассказать в этой статье, вы можете зарегистрироваться на весьма полезную базовую лекцию о жизни в Эстонии и специальные курсы для тех, кто приезжает сюда
учиться или вести научную деятельность. Также на этом сайте собраны ссылки на большинство эстонских государственных ведомств.
Я уже закончила курс эстонского языка на уровень А1 и хочу поделиться своими впечатлениями.
Главный вопрос — зачем учить язык?
Понятно, что со знанием русского и английского в Эстонии вы не пропадете, но тем не менее — окружающая среда городского жителя: ценники, вывески, реклама — вся на эстонском. Я лично считаю, что нужно знать язык страны, в которой живешь.
Курсы А1 и А2 бесплатные, как и учебные материалы — учебник и рабочая тетрадь — что является для кого-то дополнительным стимулом. В настоящее время курсы проводятся очно в разных городах Эстонии, а также онлайн.
Для успешного окончания курса вам нужно посетить не менее 60% занятий — это не так уж много при условии всего двух занятий в неделю. По итогам курса проводится проверка — настоящим экзаменом я это назвать не могу — с небольшим письменным тестом и устной работой в формате диалога на одну из пройденных тем в паре с другим студентом. Обратную связь по итогам курса можно индивидуально запросить у преподавателя, каких-то общих критериев оценивания результатов курса нет.
Записаться можно достаточно легко на сайте, но с занятиями, возможно, придётся подождать: иногда в ближайших группах уже нет мест. После прохождения курса А1 вы можете записаться на ближайшие курсы А2, но сделать это стоит не позднее чем через полгода, иначе А1 придётся проходить заново.
Мне курсы понравились: кроме самих занятий у вас появится возможность познакомиться с людьми со всего мира, приехавшими на работу в Эстонию. По итогу курса А1 я могу поддерживать, разве что, совсем короткие диалоги с курьерами, таксистами и кассирами в магазинах, но зато гораздо больше понимаю из окружающей действительности за счет большого количества изученных новых слов. Рекомендую дополнительно между уроками заниматься самостоятельно на различных платформах, чтобы тренировать изученную лексику:
● в ходе курса в приложении Quizlet (преподаватель откроет вам доступ
к тренировочным модулям, которые соответствуют темам в учебнике)
● по дополнительным видео, аудио и грамматическими материалами на
сайте Keeleklikk
● самостоятельно в приложениях типа Drops (есть пробная бесплатная версия, но
полная версия приложения платная).
А ещё советую не стесняться и как можно больше практиковаться в языке, даже если, как вам кажется, вы ещё совсем ничего не можете сказать. Перейти на английский или русский вы всегда успеете, а бесценный опыт поиска нужной фразы в голове в стрессовой ситуации поможет вам двигаться к тому, чтобы начать говорить свободнее.
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