16.02.2022, 09:17
Янки гоу хоум. Сборная Словакии во главе с вратарем минского "Динамо" выбивает США из хоккейного турнира Олимпиады
Фото: Scanpix
На Олимпиаде в Пекине состоялась первая сенсация хоккейного трунира - сборная Словакии выбивает американцев и выходит в полуфинал.
Героем стал вратарь словаков, Патрик Рыбар. Он уверенно провел матч и блистал в серии буллитов.
Решающий буллит реализовал Цегларик — 3:2.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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