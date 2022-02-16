Олимпиадa
16.02.2022, 09:17

Янки гоу хоум. Сборная Словакии во главе с вратарем минского "Динамо" выбивает США из хоккейного турнира Олимпиады

 
Фото: Scanpix
На Олимпиаде в Пекине состоялась первая сенсация хоккейного трунира - сборная Словакии выбивает американцев и выходит в полуфинал.

Героем стал вратарь словаков, Патрик Рыбар. Он уверенно провел матч и блистал в серии буллитов.

Решающий буллит реализовал Цегларик — 3:2.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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