Дания попыталась, но не смогла. Россия просто выше классом и заслуженно выходит в полуфинал хоккейного турнира

На 14 минуте россиянин Вадим Шипачев открыл счет — 1:0. Такой счет сохранялся после первого периода.

Но в самом начале второй двадцатиминутки датчане отквитали эту шайбу, реализовав численное большинство — 1:1.

Никита Нестеров вновь вывел россиян вперед за пять минут до конца второго периода — 2:1.

Решающую шайбу провел опять же защитник, Вячеслав Войнов за три минуты до конца матча. Россия выигрывает Данию 3:1 и выходит в полуфинал, где сыграет с победителем матча Финляндия — Швейцария.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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