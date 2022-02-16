"Не боюсь ни химоружия, ни Путина". Навальному грозит еще до 15 лет тюрьмы

Российский оппозиционер Алексей Навальный на выездном заседании Лефортовского суда Москвы, прошедшем во вторник, 15 февраля, в исправительной колонии (ИК-2) №2 города Покров Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше", выступил с речью и высказался об отношении к предъявленным обвинениям. Навальный выразил уверенность, что его преследуют за ведение "политической деятельности" без "разрешения Кремля и всех остальных". "Считаю, что у меня есть полное право выходить и заявлять какие-то политические требования, что (…) я ненавижу то, что здесь происходит", — подчеркнул он.

Алексей Навальный также отметил, что не видит другого способа "честно вести политическую деятельность", кроме как посредством фандрейзинга.

"Не боюсь — ни суда, ни колонии, ни Путина"

"И я не боюсь — ни этого суда, ни колонию, ни ФСБ, ни прокуратуру, ни химического оружия, ни (президента Владимира. — Ред). Путина, ни всех остальных. Я не боюсь, потому что считаю унизительным и бесполезным бояться этого всего", — резюмировал он.

На этот раз оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального. О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство.

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