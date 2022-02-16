"Не боюсь ни химоружия, ни Путина". Навальному грозит еще до 15 лет тюрьмы(1)
Алексей Навальный на суде подчеркнул, что его преследуют за ведение "политической деятельности" без "разрешения Кремля", пишет DW.
Российский оппозиционер Алексей Навальный на выездном заседании Лефортовского суда Москвы, прошедшем во вторник, 15 февраля, в исправительной колонии (ИК-2) №2 города Покров Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше", выступил с речью и высказался об отношении к предъявленным обвинениям. Навальный выразил уверенность, что его преследуют за ведение "политической деятельности" без "разрешения Кремля и всех остальных". "Считаю, что у меня есть полное право выходить и заявлять какие-то политические требования, что (…) я ненавижу то, что здесь происходит", — подчеркнул он.
Алексей Навальный также отметил, что не видит другого способа "честно вести политическую деятельность", кроме как посредством фандрейзинга.
"Не боюсь — ни суда, ни колонии, ни Путина"
"И я не боюсь — ни этого суда, ни колонию, ни ФСБ, ни прокуратуру, ни химического оружия, ни (президента Владимира. — Ред). Путина, ни всех остальных. Я не боюсь, потому что считаю унизительным и бесполезным бояться этого всего", — резюмировал он.
На этот раз оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального. О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство.
Жену Навального пустили на заседание суда
Супруга оппозиционера — Юлия Навальная — присутствовала на заседании. Следующее выездное заседание в ИК-2 Владимирской области по делу Алексея Навального состоится 21 февраля, передает "Новая газета". Эту дату суд выбрал с учетом того, что 16 февраля у Навального назначено длительное свидание с женой.
Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В рамках нового судебного разбирательства Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.
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