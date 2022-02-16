16.02.2022, 06:52
А был ли дедушка? Раскрыта одна из причин попадания допинга в кровь Валиевой(1)
Foto: Rauno Volmar
Журналист USA TODAY Том Шад сослался на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, когда озвучил одну из возможных причин попадания допинга в кровь российской фигуристки Камилы Валиевой.
По словам Освальда, которого процитировал журналист USA TODAY Том Шад, аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было ”загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка”.
МОК не подтвердил и не опровергнул такую информацию: ”Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал”.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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