ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Мбаппе вырывает победу у "Реала" на последней минуте, "Манчестер сити" разорвал "Спортинг"

Мало кто отдавал победу мадридскому "Реалу" в противостоянии с французским "ПСЖ". Однако испанцы прекрасно цеплялись за матч, опасно контратаковали и глушили все порывы парижского фаворита решить все уже в первой встрече.

Но все решило индивидуальное мастерство звезды "ПСЖ" Мбаппе - на последней добавленной минуте матча он откликнулся на пас Неймара, обыграл двух защитников мадридцев и положил между ног Куртуа - минимальная победа парижан 1:0.

Во втором противостоянии все стало ясно уже в первой встрече. Марез, Фоден, Стерлинг и дважды Бернарду Силва уже к 60-й минуте встречи сделали счет неприличным - 5:0. Ответная встреча превращается в формальность.

Сегодня сыграют еще два матча - "Интер" примет у себя дома "Ливерпуль", "Бавария на выезде в Зальцбурге сыграет с "Ред Бул".