Джо Байден сделал заявление по Украине: президент пригрозил России санкциями и обратился к россиянам

”Думаю, есть реальные способы обсудить наши обеспокоенности в области безопасности. США предложили конкретные идеи по установлению в Европе условий безопасности”, — заявил глава государства. В числе предложенных американской стороной мер он назвал ”способы контроля за вооружениями и обеспечению прозрачности”.

США и союзники готовы ввести санкции, включая меры в области экспортного контроля, если Россия вторгнется на Украину. ”Мы примем меры с долговременными последствиями, которые лишат Россию конкурентоспособности в экономическом и стратегическом плане”, — предостерег он, отметив, что ”Северный поток-2” не заработает в случае вторжения. Меры против Москвы будут приняты и в том случае, если она будет косвенно угрожать США, например осуществлять кибератаки против американских компаний.

Кроме того, Байден анонсировал расширение присутствия США на территории стран НАТО, если Россия начнет военные действия.

Он признал, что меры, которые Вашингтон обещает принять, отразятся и на жителях США. Но, по его словам, американцы понимают, что ”защита демократии и свободы требует жертв”.

Байден назвал деэскалацию возможной, но отметил, что Вашингтон пока не смог подтвердить отъезд части российских войск из регионов неподалеку от границы с Украиной.

”Факт остается фактом: сейчас у России 150 тыс. военных <…> у границы с Украиной”, — заявил он.

”Соединенные Штаты и НАТО — не угроза для России, — подчеркнул американский лидер. — Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО на Украине нет ракетного оружия. И мы не планируем отправлять его туда. Россияне не являются нашей мишенью. Мы не хотим дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги”.

Байден заявил, что не думает, будто Россия хочет ”кровопролитной разрушительной войны с Украиной”, потому что между двумя странами есть ”прочные семейные, исторические и культурные связи”.