Шольц в Москве: европейская безопасность может быть построена только с Россией
По итогам продолжавшейся около трех часов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал "всеми силами избежать" дальнейшей эскалации в конфликте между Украиной и Россией. Это главная цель визита в Москву, а также прошедших накануне переговоров в Киеве, заявил Шольц на совместной с Путиным пресс-конференции во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает DW.
Для немцев и всех европейцев ясно, что европейская безопасность не может быть построена против России, но только с Россией, подчеркнул Шольц. Необходимо всеми силами воспрепятствовать тому, чтобы в Европе вновь возникла военная эскалация, указал он.
Шольц призвал вернуться к переговорам трехсторонней контактной группы
На вопрос DW, обращенный к Владимиру Путину, о том, исключает ли он войну в Европе, российский президент напомнил о том, что его поколение уже было свидетелем военного конфликта на европейском континенте и указал на войну на территории Югославии. По его словам, Россия, как и Европа, не хочет новой войны, и поэтому направила Западу свои предложения, исходя из которых она готова обсуждать европейскую безопасность. В зависимости от развития данного диалога будет развиваться ситуация по другим направлениям, добавил Путин.
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В свою очередь Олаф Шольц в ответ на вопрос DW указал на важность использования всех дипломатических возможностей для урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул необходимость переговоров в рамках трехсторонней контактной группы. При этом речь должна идти, прежде всего, о соблюдении "минских договоренностей", указал далее немецкий канцлер. Одновременно он ответил на тезис Путина о войне в Югославии, заявив, что в этом случае ситуация была другой, речь шла об угрозе геноцида.
Одновременно Шольц назвал "хорошим знаком" сообщения об отводе части российских войск от границ с Украиной и выразил надежду, что за этим последует возвращение в места дислокации остальных подразделений. "Какой бы ни тяжелой казалась нынешняя ситуация, я отказываюсь называть ее бесперспективной", — подчеркнул он, говоря об угрозе войны в Европе. Необходимо со всей решительностью и мужеством работать над мирным урегулированием кризиса, призвал политик.
Канцлер ФРГ прокомментировал преследование Навального
Кроме того, немецкий канцлер раскритиковал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который отбывает реальный срок в колонии и которому угрожает новый приговор в виде лишения свободы. Преследование Навального осуществляется вразрез с принципами правового государства, отметил он.
Визит Шольца в Москву проходит на фоне резко обострившегося конфликта РФ и Украины. Во второй половине 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с лидерами западных стран не принесла результатов. В Европе и Америке призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
15 февраля Минобороны РФ заявило о возвращении части войск в места постоянной дислокации после участия в военных учениях на западе и юге страны. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал, что ряд подразделений, участвовавших в учениях "Союзная решимость — 2022", пока останутся в Беларуси.