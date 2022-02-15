Шольц в Москве: европейская безопасность может быть построена только с Россией

Для немцев и всех европейцев ясно, что европейская безопасность не может быть построена против России, но только с Россией, подчеркнул Шольц. Необходимо всеми силами воспрепятствовать тому, чтобы в Европе вновь возникла военная эскалация, указал он.

Шольц призвал вернуться к переговорам трехсторонней контактной группы

На вопрос DW, обращенный к Владимиру Путину, о том, исключает ли он войну в Европе, российский президент напомнил о том, что его поколение уже было свидетелем военного конфликта на европейском континенте и указал на войну на территории Югославии. По его словам, Россия, как и Европа, не хочет новой войны, и поэтому направила Западу свои предложения, исходя из которых она готова обсуждать европейскую безопасность. В зависимости от развития данного диалога будет развиваться ситуация по другим направлениям, добавил Путин.

(Развернутые ответы Путина на вопросы о вероятности войны в Европе читайте ЗДЕСЬ)

В свою очередь Олаф Шольц в ответ на вопрос DW указал на важность использования всех дипломатических возможностей для урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул необходимость переговоров в рамках трехсторонней контактной группы. При этом речь должна идти, прежде всего, о соблюдении "минских договоренностей", указал далее немецкий канцлер. Одновременно он ответил на тезис Путина о войне в Югославии, заявив, что в этом случае ситуация была другой, речь шла об угрозе геноцида.

Одновременно Шольц назвал "хорошим знаком" сообщения об отводе части российских войск от границ с Украиной и выразил надежду, что за этим последует возвращение в места дислокации остальных подразделений. "Какой бы ни тяжелой казалась нынешняя ситуация, я отказываюсь называть ее бесперспективной", — подчеркнул он, говоря об угрозе войны в Европе. Необходимо со всей решительностью и мужеством работать над мирным урегулированием кризиса, призвал политик.

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