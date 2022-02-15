Латыпов: не справился со своей работой. Прошу прощения, что все так получилось

Латыпов ушел на два штрафных круга после заключительной стрельбы. Сборная России, лидировавшая на всех этапах, стала третьей.

”Когда я пришел, я только извинялся. А ребята были довольными и веселыми — их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Их слова меня окрылили.

Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку”, — передает слова Латыпова Sports.ru.

”Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы. И я тоже разочарован. Прошу прощения, что все так получилось.

Боролись именно за золото. Мы все этого хотели, ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Но на моем этапе этого не получилось.

Стрельба стоя — это было что-то с чем-то. Пытался переждать порыв, был достаточно плотный ветер. Самочувствие было не самым хорошим — не было нужной концентрации и не получалось справиться с этим порывом ветра.

Я пытался переизготовиться, но дальше сработала психология, когда что-то идет не так и не получается.

На дополнительных патронах меня немножко отпустило. Понимал, что надо закрывать. Все преимущество было упущено, и оставалось только доработать финишный круг”, — цитирует Латыпова телеграм-канал ОКР.

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил итоги мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где сборная России взяла бронзу.

”Шанс был, только тот, кто не смотрел трансляцию, мог подумать, что наши не выиграют, я был на 100% уверен, что даже с кругом Латыпов, конечно, уходил бы лидером. Бежали здорово, сервис-группа отработала просто фантастически, но так бывает, таков биатлон. Конечно, промахи Латыпова на последнем рубеже — психология.

До этого он ни одной эстафетной гонки не завалил, к сожалению, это случилось именно на Олимпийских играх. Да, это абсолютная трагедия для Эдика, он всю жизнь будет об этом помнить. Он, конечно, отойдет, но в минуты отдыха и тренировок будет об этом помнить всю жизнь, если не станет олимпийским чемпионом.