ФОТО | Olerex строит крупнейшую в Эстонии станцию обслуживания

”Мы делаем сразу несколько смелых шагов — как лидер топливного рынка, мы хотим разработать концепцию станции обслуживания будущего и поделиться ей с нашими клиентами”, — отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

”Мы первыми представили в Эстонии мобильные модульные заправки и начали строить над заправочными станциями офисные помещения, а теперь совершенно новым решением станут жилые помещения и зал проведения мероприятий”, — сказала Миллер.

Двухэтажная станция обслуживания площадью 2000 м2 на пересечении Таллиннской кольцевой дороги и Петербургского шоссе будет построена уже к концу этого года. На первом этаже, помимо торгового зала и ресторана разместится многофункциональный зал для проведения мероприятий, а на втором этаже появится жилая зона: 13 арендных квартир площадью 16–25 м2. В новой станции также расположится таллиннский офис Olerex.

За последние два года компания Olerex построила более десяти новых станций обслуживания. В прошлом году заправки были открыты в Раквере, Таллинне, Ийсаку, Икла, Отепя, Сауэ и Валга, а весной будет построена новая станция в поселке Турба в Харьюмаа. Прошлым летом Olerex открыла новую заправку в Квиссентали, в Тарту, а в середине октября в Килинги-Нымме. Станция обслуживания в Вяо станет 102 по счету заправкой Olerex в Эстонии.