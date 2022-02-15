Ида-Вируская центральная больница открыла еще одно COVID-отделение из-за ухудшения ситуации

Всего в центральной больнице сейчас 40 COVID-пациентов в отделениях инфекционных заболеваний (и 5 свободных мест) и 6 COVID-пациентов в интенсивной терапии, где осталось лишь одно свободное место. Заполняемость коронаотделений приближается к 90 процентам.

Заболевает все больше работников, и нехватка медицинского персонала нарушает работу центральной больницы. За последние две недели было зарегистрировано сто случаев заражения работников COVID-19. Кроме того, часть работников находятся на больничном и по другим причинам. Главврач доктор Тоомас Карийс упомянул, что среди заболевших немало и тех, у кого была сделана бустерная доза вакцины. ”Однако, ни один вакцинированный работник не нуждается в больничном лечении. Врачи и сестринский персонал, кто не заболел, работают с повышенной нагрузкой, часто сверхурочно”, — дополнил он.

Руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Ксения Верховская сообщила, что нехватка дополнительного сестринского персонала по-прежнему является серьезной проблемой. ”Некоторые отделения вынуждены работать с персоналом уменьшенного состава. В пятницу мы закрыли стационарное отделение восстановительного лечения. Из-за заболевания врачей и сестер нам пришлось отсрочить приемы врачей-специалистов, по причине чего пациентам придется дольше ждать приема”, — добавила Верховская и обратила внимание на то, что из-за заболевания работников колл-центра могут быть перебои в приеме звонков от пациентов.