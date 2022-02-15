Ида-Вируская центральная больница открыла еще одно COVID-отделение из-за ухудшения ситуации
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением числа пациентов с COVID-19, Ида-Вируская центральная больница открыла на территории I хирургии еще одно коронаотделение с пятью койко-местами, а также увеличила число койко-мест в интенсивной терапии до семи.
Всего в центральной больнице сейчас 40 COVID-пациентов в отделениях инфекционных заболеваний (и 5 свободных мест) и 6 COVID-пациентов в интенсивной терапии, где осталось лишь одно свободное место. Заполняемость коронаотделений приближается к 90 процентам.
Заболевает все больше работников, и нехватка медицинского персонала нарушает работу центральной больницы. За последние две недели было зарегистрировано сто случаев заражения работников COVID-19. Кроме того, часть работников находятся на больничном и по другим причинам. Главврач доктор Тоомас Карийс упомянул, что среди заболевших немало и тех, у кого была сделана бустерная доза вакцины. ”Однако, ни один вакцинированный работник не нуждается в больничном лечении. Врачи и сестринский персонал, кто не заболел, работают с повышенной нагрузкой, часто сверхурочно”, — дополнил он.
Руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Ксения Верховская сообщила, что нехватка дополнительного сестринского персонала по-прежнему является серьезной проблемой. ”Некоторые отделения вынуждены работать с персоналом уменьшенного состава. В пятницу мы закрыли стационарное отделение восстановительного лечения. Из-за заболевания врачей и сестер нам пришлось отсрочить приемы врачей-специалистов, по причине чего пациентам придется дольше ждать приема”, — добавила Верховская и обратила внимание на то, что из-за заболевания работников колл-центра могут быть перебои в приеме звонков от пациентов.
Главврач доктор Тоомас Карийс дополнил, что с целью получения более быстрой помощи пациенты обращаются в ЭМО, в результате чего нагрузка отделения заметно возрастает. Ежедневно в ЭМО обращаются более десяти человек только для того, чтобы сделать тест на COVID-19. Это приводит к увеличению очередей. У больницы нет возможности направить в ЭМО дополнительный персонал. ”Призываю всех относиться к ситуации с пониманием и мириться с временными неудобствами, а также обращаться в отделение неотложной помощи, если есть причины для госпитализации”, — сказал доктор Карийс.
”Подобная ситуация для нас новая, но команда Ида-Вируской центральной больницы прилагает большие усилия, чтобы обеспечить пациентам доступность медицинской помощи”, — резюмировал председатель правления Тармо Тохвер.