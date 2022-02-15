"И при немецкой оккупации как-то жили". Что говорят о войне с Россией по украинскую сторону границы

Да и многие жители Волчанска зарабатывали на трансграничной торговле, которую Николай Васильевич в шутку называет "контрабасом": в Россию везли продукты, оттуда ехали с полным баком бензина, который на Украине всегда стоил дороже, чем по ту сторону границы.

"Про ухудшение отношений с Россией с "базарниками" поговорите: они вам жаловаться будут. До "событий" приезжали русские и скупали все огромными объемами: вишни, яблоки, грибы. Даже просто хлеб, другие обычные продукты в магазинах скупали и везли к себе все не глядя. У нас все вкуснее и дешевле. А они — не умеют вкусно готовить, не получается у них почему-то", — смеется он.

Николай Васильевич говорит, что до 2014 года из Белгорода и ближайшего к границе российского районного центра Шебекино постоянно приезжали россияне, которые закупались украинскими продуктами.

"Я считаю, что Волчанск — это город будущего. Будущее вообще за небольшими городами. Именно здесь можно реализовать стремление человека жить в природе, в гармонии. В больших городах человек одинок, живет обособленно. А тут, в Волчанске, все друг друга знают", — рассказывает пивовар.

На центральной площади города мы встречаемся с Николаем Васильевичем, управляющим крафтовой пивоварни Ten Men. Она считается одной из лучших на Украине , поставляет свою продукцию во все крупные города страны, но в самом Волчанске купить ее пиво невозможно: местные предпочитают продукт попроще и подешевле.

В перспективу возможной войны она категорически не верит. Рассказывая об этом, она так активно жестикулирует, что два кота, спавших у нее за спиной на деревянных поддонах, на всякий случай перебираются подальше.

В понедельник людей на городском рынке почти нет, день не базарный. Поэтому скучающая продавщица пускается в долгий рассказ о том, что молодежи в Волчанске делать нечего, поэтому все уезжают работать в Польшу или Чехию .

"У нас работы нет, денег нет, войны тоже нет, вот беляш лучше купите", — смеется женщина на рынке в Волчанске — двадцатитысячном городе в часе езды от Харькова и всего в десяти километрах от российской границы.

После начала конфликта на востоке Украины поток людей и машин через границу сначала резко сократился, а затем пропускать кого-либо через ближайший к Волчанску приграничный пункт пропуска "Плетеневка" и вовсе перестали, что ударило по карманам многих волчанцев.

Настроения жителей города, рассказывает Николай Васильевич, менялись вслед за развитием конфликта: сначала многие не верили, что за созданием самопровозглашенных республик стоит Россия, потом многие молодые люди прошли через зону АТО, сейчас патриотические настроения в Волчанске куда сильнее, чем были до 2014 года.

После того, как западные СМИ и политики все чаще начали говорить о скором возможном вторжении России, массово перебираться в западные регионы Украины волчанцы не стали, говорит Николай Васильевич. Сам он куда-то уезжать пока тоже не планирует.

"Куда убегать обычным людям? Обычные люди и при немецкой оккупации как-то жили, — рассуждает он — С другой стороны, Волчанск — город частного сектора. Свою картошку люди выращивают, погреба у людей есть. Жить будут как-то, а как — неизвестно".

Мы гуляем по центральной улице города, которая до декоммунизации носила имя Ленина, а теперь стала Соборной: "Стоял [памятник Ленину] на месте старой церкви. Его свалили. Хотели на том же месте ставить новую церковь. Но специальные люди сказали: на том месте, где стоял дьявол, церкви не будет, — и поставили в другом месте". На месте Ленина сейчас стоит деревянный крест.

Вдруг Николай Васильевич окликает пенсионера с палочкой, который неспешно идет по тротуару, и представляет его: "А это наш писатель! Много книг уже написал".

84-летний Виктор Бондаренко соглашается: за последний год он написал шесть книг, в том числе сборник патриотических стихов, который собирается через знакомых передать украинским бойцам в зоне донбасского конфликта.

"Я войны не боюсь", — говорит писатель и разражается ругательствами в адрес Владимира Путина.