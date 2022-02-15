Федерация фристайла России не согласна с бронзой Сильдару

После 4-го места в слоупстайле Таталина заявила, что ее засудили.

”Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками. В международном фристайле, кроме дисциплины ски-кросс, невозможно опротестовывать результаты, но мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады, пишет Sports.ru.

Мы выразим свое несогласие с оценками Таталиной. Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки”, — заявил Курашов.

”Американка не справилась, плохо отработала, а китаянка просто доехала до финиша. У нее действительно был неплохой проезд, но мы считаем, что у Насти проезд был лучше, чем у эстонки, и она точно должна была быть третьей”, — цитирует Курашова ТАСС.

Фристайл. Женщины. Слоупстайл

1. Матильда Гремо (Швейцария) – 86,56

2. Гу Айлин (Китай) – 86,23

4. Анастасия Таталина (Россия) – 75,51

5. Мэгги Войсен (США) – 74,28

6. Юханна Килли (Норвегия) – 73,11

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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