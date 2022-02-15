DELFI В ПЕКИНЕ | Келли Сильдару: очень довольна медалью. Это выигрыш бронзы, а не проигрыш золота

Сильдару начала соревнования весьма уверенно, в первом раунде получила 82,06 балла. Во втором туре Сильдару пошла на более сложный заход, и оценка по секциям показала, что общий балл был бы выше, чем в первом туре. К сожалению, на последнем прыжке с ноги слетела лыжа.

”Я сделала свою часть и я бы точно получила больше баллов за тот спуск”, — сказал Келли о своей второй попытке. ”Взяли запасную пару лыж на последний спуск на всякий случай. Так как до этого на них не ездили, то смазка и скольжение были другими. Я не могла этого учесть, поэтому некоторые прыжки шли именно так, как шли. Я довольна, как справилась со всей ситуацией”.

Что касается запасной пары лыж, использованной для последнего спуска, Сильдару объяснила, что ее взяли из-за инцидента, случившегося во во время второго спуска. Поскольку существовал риск, что с креплением что-то не так, пришлось использовать запасную пару. Запасная пара идентична основной.

Что касается конечного результата, Сильдару заявила, что это определенно выигрыш бронзы, а не проигрыш золота.

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