США закрывают свое посольство в Киеве

”Мы находимся в процессе временного переноса деятельности посольства на Украины из посольства в Киеве во Львов из-за существенного наращивания российских сил”, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что принял такое решение ”ради безопасности сотрудников” диппредставительства.

Накануне об эвакуации американских дипломатов во Львов сообщало украинское издание ”Европейская правда”. По данным его источника, переезд был назначен на воскресенье. При этом технический персонал, по информации ”Европейской правды”, должен был остаться в киевской дипмиссии, в том числе для обеспечения ее безопасности. Издание назвало переезд временной мерой, но не уточнило, как долго дипломаты будут находиться на западе страны.

12 февраля Госдеп распорядился об отъезде неосновного персонала посольства из Украины. Решение в ведомстве связали с растущей угрозой российского вторжения. Тогда в диппредставительстве заявили, что основная часть сотрудников продолжит работать в Киеве.

До этого о планах Вашингтона эвакуировать сотрудников посольства писало AP. Его источники сообщали, что часть дипломатов могут перевезти на запад Украины — там, в 80 км от границы с Польшей, и находится Львов.

Туда же решил перенести генконсульство в Днепре МИД Германии. В ведомстве отметили, что посольство в Киеве продолжит работу, но дипломатический персонал будет сокращен.

CBS 13 февраля сообщал, что США планируют в течение 24–48 часов отозвать всех американских сотрудников из Киева.

Более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть ситуацию на фоне сообщений о якобы планируемом российском вторжении. Некоторые страны начали эвакуировать неосновной персонал посольств и семьи дипломатов.

Российский МИД заявил об ”оптимизации штатов российских загранучреждений” на Украине.