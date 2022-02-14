Зеленский объявил названную США дату вторжения Днем единения Украины

”Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, — заявил Зеленский.

Ряд западных изданий и агентств — среди них Bloomberg, Spiegel и Politico — сообщали, что Россия планирует вторгнуться в Украину 15–16 февраля. По данным Politico, 16 февраля назвал в качестве возможной даты агрессии России президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с европейскими союзниками. Два источника в американской администрации подтвердили Politico обсуждение даты 16 февраля в качестве возможного дня российского вторжения, однако неназванный британский чиновник отметил, что Лондон иначе интерпретирует эту информацию. Еще два дипломата из неназванных европейских стран сказали в беседе с газетой, что отказываются верить в такую информацию.

При этом в официальных комментариях Вашингтон, как правило, не оперирует конкретными датами. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN отказался назвать предполагаемую дату вторжения, уточнив, что это может произойти ”в любой день”. Салливан подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, Москва для наступления может выбрать день во время Олимпийских игр в Пекине, но также и после их окончания. Об этом недавно также говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Источники CNN утверждали, что вопрос о предполагаемом вторжении стал поводом для разногласий между Киевом и Вашингтоном. Зеленский считает вторжение маловероятным, а заявления официальных лиц США, по его мнению, лишь нагнетают обстановку. Байдена и его администрацию, в свою очередь, раздражает, что Зеленский преуменьшает российскую угрозу, заявили собеседники телеканала.

Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов по вторжению в Украину. В Кремле называли подобные сообщения ”пустым, безосновательным нагнетанием напряженности”. В МИД в свою очередь называли ”спекуляциями” разговоры о готовящемся российском нападении.