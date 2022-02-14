Шольц в Киеве: жесткие санкции для России, разнограсия по "Северному потоку-2", вопрос вступления Украины в НАТО неактуален

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России жесткими санкциями в случае прямой военной агрессии против Украины. "Мы в состоянии в любой день принять необходимые решения", — заявил он в понедельник, 14 февраля, в Киеве после трехчасовых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Шольца, санкции будет иметь серьезные последствия для дальнейшего экономического развития России. При этом он не обозначил, какие меры экономического воздействия могут быть применены.

"Территориальная целостность (…) Украины не является предметом переговоров для Германии", — подчеркнул глава немецкого правительства. По его словам, наращиванию российских войск у границ Украины нет логического объяснения. Россия должна деэскалировать ситуацию, уверен Шольц.

15 февраля политик в новом для себя качестве совершит первый визит в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Вопрос о вступлении в НАТО не стоит в повестке дня

Шольц и Зеленский согласились, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем вряд ли состоится. "Возможно, вопрос об открытой двери — это, в конце концов, мечта для нас", — заявил президент Украины, добавив, что никто не знает, когда это произойдет и каков будет конечный результат. Шольц подчеркнул, что НАТО сохраняет принцип открытых дверей для новых членов, но вопрос о присоединении Украины к альянсу в настоящий момент не актуален. "Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", — указал канцлер Германии.

Ни одна страна так не поддерживала Украину