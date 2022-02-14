Канадская чемпионка о деле Валиевой: нам только что сказали, что запрещенные препараты — это нормально

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, но сегодня CAS разрешил ей продолжить выступления. При этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

”Как теперь кто-то может серьезно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что запрещенные препараты и абьюз — это нормально. Если спорт сейчас такой, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года. День, когда олимпийский дух умер”, — написала Дюамель в твиттере.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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