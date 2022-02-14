ПОДКАСТ | Скандал с Валиевой, Надежда на Сильдару и эстонский биатлон — финальная неделя Олимпиады

RusDelfi связался с Дарьей Лисовской (выступала под фамилией Юрлова), биатлонисткой, участницей Олимпиады в Сочи. Вчера на соревнованиях по биатлону многим помешал снег и сильный ветер. В частности из-за этого норвежец Йоханнес Бё много промахивался и не занял место на пьедестале почета в гонке преследования. По словам Лисовской, погода влияет, но стрелять в таких условиях можно. "Если мы берем стрельбу стоя, то спортсмены любят выбирать последние позиции для стрельбы. Все зависит от того, куда дует ветер", — объясняет она.

В воскресенье Кентен Фийон-Майе на первой стрельбе нервничал из-за неполадки с оружием. Казалось, что это собьет его настрой, но в итоге он ни разу не промахнулся и победил. "У него попал снег в винтовку или какая-то деталь обледенела, — считает Лисовская. — Но он вовремя собрался. Он мог бы сбиться, но если оружие не повреждено и у спортсмена получается собраться, то все пройдет хорошо", — уточнила Лисовская.

Ситуация с биатлоном в сборной Эстонии достаточно плачевная. Эстонские биатлонисты Рене Цахкна и Райдо Рянкель ушли на дистанцию под 50-м и 51-м номерами через 2.38 и 2.39 после лидера соответственно. Цахкна без промахов прошел два первых огневых рубежа — и серьезно поправил свои позиции, поднявшись на 23 места вверх, а вот Рянкель промахнулся дважды. Увы, третья стрельба оказалась роковой для лучшего эстонского гонщика — он промахнулся дважды и завершил свое восхождение в итоговом протоколе. Итог для него — 50-е место, Рянкель — 47-й с шестью промахами.

"Это наш уровень. Нет никаких чудес. Хочу заметить, что все наши девочки попали в гонку преследования (Йоханна Талихярм однако не вышла на старт — прим. RusDelfi). Это хороший результат. Я не помню, чтобы все четверо прошли дальше. Какие-то положительные моменты есть. Попадание в топ-10 — это было бы хорошим результатом в эстафете. Шансы есть, и у девушек они больше, чем у мальчиков", — считает участница Олимпиады в 2014 году.

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Надежда на Сильдару