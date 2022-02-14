ПОДКАСТ | Скандал с Валиевой, Надежда на Сильдару и эстонский биатлон — финальная неделя Олимпиады(29)
Слушайте подкаст об Олимпийских играх в Пекине. Обсуждаем биатлон, Келли Сильдару и Камилу Валиеву.
RusDelfi связался с Дарьей Лисовской (выступала под фамилией Юрлова), биатлонисткой, участницей Олимпиады в Сочи. Вчера на соревнованиях по биатлону многим помешал снег и сильный ветер. В частности из-за этого норвежец Йоханнес Бё много промахивался и не занял место на пьедестале почета в гонке преследования. По словам Лисовской, погода влияет, но стрелять в таких условиях можно. "Если мы берем стрельбу стоя, то спортсмены любят выбирать последние позиции для стрельбы. Все зависит от того, куда дует ветер", — объясняет она.
В воскресенье Кентен Фийон-Майе на первой стрельбе нервничал из-за неполадки с оружием. Казалось, что это собьет его настрой, но в итоге он ни разу не промахнулся и победил. "У него попал снег в винтовку или какая-то деталь обледенела, — считает Лисовская. — Но он вовремя собрался. Он мог бы сбиться, но если оружие не повреждено и у спортсмена получается собраться, то все пройдет хорошо", — уточнила Лисовская.
Ситуация с биатлоном в сборной Эстонии достаточно плачевная. Эстонские биатлонисты Рене Цахкна и Райдо Рянкель ушли на дистанцию под 50-м и 51-м номерами через 2.38 и 2.39 после лидера соответственно. Цахкна без промахов прошел два первых огневых рубежа — и серьезно поправил свои позиции, поднявшись на 23 места вверх, а вот Рянкель промахнулся дважды. Увы, третья стрельба оказалась роковой для лучшего эстонского гонщика — он промахнулся дважды и завершил свое восхождение в итоговом протоколе. Итог для него — 50-е место, Рянкель — 47-й с шестью промахами.
"Это наш уровень. Нет никаких чудес. Хочу заметить, что все наши девочки попали в гонку преследования (Йоханна Талихярм однако не вышла на старт — прим. RusDelfi). Это хороший результат. Я не помню, чтобы все четверо прошли дальше. Какие-то положительные моменты есть. Попадание в топ-10 — это было бы хорошим результатом в эстафете. Шансы есть, и у девушек они больше, чем у мальчиков", — считает участница Олимпиады в 2014 году.
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Надежда на Сильдару
В понедельник утром фристайлистка Келли Сильдару с успехом прошла квалификацию в финал соревнований в слоуп-стайл. Она заняла первое место и во вторник утром будет бороться за золото. "Мы ждем медаль. Другой результат можно расценивать как неудовлетворительный. Келли Сильдару — единственная надежда на медаль для эстонской сборной", — сказал ведущий подкаста Виталий Бесчастный.
"Это будет слоупстайл. Он отличается от биг-эйра тем, что в зачет идет лучшая попытка, а не сумма из трех попыток. Для экстремалов — это оптимальный вариант. Всегда есть возможность пойти на риск. Можно запороть одну попытку, но рискнуть и показать себя во второй попытке", — добавил главред Андрей Шумаков. Смотрите выступление Сильдару во вторник в 3:30 утра.
Скандал с Валиевой
"Камилу Валиеву допускают до личных соревнований, но ее допускают условно. Потом это решение может измениться и результаты могут отменить. Пока она полностью не оправдана. Ее допустили с тем условием, что не факт, что она не употребляла запрещенные вещества. Мы так и не услышали ответ, каким образом это вещество попало в ее организм", — прокомментировал последние новости Андрей Шумаков.
"Я надеюсь, все обойдется. Хочется видеть главных звезд на Олимпиаде. Вот в хоккее мы главных звезд не видим, так хоть в фигурном катании посмотреть", — добавил Шумаков.
15 февраля будет короткая программа по фигурному катанию, в которой и участвует Валиева. Старт в 12 часов по эстонскому времени.
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