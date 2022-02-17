Ход коньком: захватывающие пируэты с телеканалом Дуо 7

Атмосферные сцены снимались на реальных исторических объектах с конца января по май 2019 года. В кадр попали Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Музей прикладного искусства и Большой Гатчинский дворец. Сцены, которые требовали работы в интерьерах, были сняты в Юсуповском, Мраморном, Шереметевском и Владимирском дворцах.

Влюбленных юношу и девушку из разных сословий сыграли Федор Федотов и Софья Присс — молодые петербургские театральные артисты, для которых этот проект стал дебютом в кино. Интересно, что для известного ранее лишь по рекламным роликам режиссера Михаила Локшина ”Серебряные коньки” — тоже первая полнометражная работа. Помогать дебютантам вызвались такие звезды кино как Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Северия Янушайскайте, Александра Ревенко и Дмитрий Лысенков. Все потому, что ”Серебряные коньки” — проект масштабный и интереснейший, не похожий на другие. Ради картины под Санкт-Петербургом выстроили десять тысяч квадратных метров декораций, специальные конструкции при помощи МЧС были установлены и на Неве. Поскольку основные события фильма происходит на льду, создатели хотели снимать значительную часть сцен на реке. Но температура воздуха колебалась в районе нуля. Чтобы лед был надежным, его пришлось укреплять — создавать настил и использовать подложку. Сверху эту конструкцию дополнительно заливали водой и замораживали специальными машинами. Лишь несколько массовых ледовых сцен было отснято в павильонном комплексе во Всеволожске, где воссоздали участок Мойки и Зимней канавки.

Действие фильма переносит зрителя в рождественский Санкт-Петербург 1899 года. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы Российской империи. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров: Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе, несмотря на условности и предрассудки.

Премьера ”Серебряных коньков” состоялась в 2020 году. Красивая история, над которой работали создатели ”Эпидемии”, ”Движения вверх” и ”Легенды №17”, стала хитом новогоднего проката в России. В 2021 году фильм выиграл три премии ”Ника” — за лучший монтаж, костюмы и работу художника-постановщика. На ХХ юбилейной премии ”Золотой орел” картина получила шесть наград, среди которых главная — ”Лучший фильм”.

Исполнительнице главной женской роли Софье Присс сложнее всего было сыграть то, что она совсем не умеет кататься, ведь в жизни актриса уверенно стоит на коньках. Намучилась актриса и с ретро-коньками. Так как их ботинки не фиксируют лодыжку, во избежание травм актерам делался скрытый фиксирующий, но такой неудобный бандаж. Крупные планы снимали на обычных коньках, и только общие — на неудобных исторических. К слову, талисманом фильма стали настоящие коньки 1885 года. Их перед съемками купили на аукционе. Задействовать в кадре раритет не рискнули, но создатели верят, что именно эти коньки принесли фильму удачу.

Актеры фильма, участвующие в сценах на льду, прошли тщательную подготовку: больше трех месяцев с ними работали профессиональные фигуристы и каскадеры. Еще бы! Ведь фильм полон погонь и драк, показанных с лихостью культового режиссера западных блокбастеров Гая Ричи. Усиленно тренировался и исполнитель главной роли Федор Федотов. Хотя актер с трех лет занимался хоккеем, для съемок ему пришлось осваивать новый стиль катания. В своих интервью Федотов признавался, что на съемках ”Серебряных коньков” ему пригодились не только навыки, полученные в театральной академии и умение твердо стоять на льду, но и опыт армейской службы. Актеру приходилось обливаться водой из ведра на морозе и нырять в Финский залив, к тому же, каждая из этих сцен снималась по два дубля. Многие трюки в фильме Федотов, как и другие актеры, выполнял самостоятельно. Лишь в самых опасных моментах на помощь приходили каскадеры и опытные фигуристы. В части экшн-сцен использовались скоростные лебедки, тросовые ускорители и полетные системы, при помощи которых актеры и каскадеры взмывали вверх.

Права на фильм-сказку приобрела компания Netflix. ”Серебряные коньки” стал первым российским фильмом, вышедшим на мировом стриминговом гиганте в линейке оригинальных проектов. На Netflix Originals фильм вырвался в лидеры и попал на пятое место по просмотрам во всем мире. В Мексике, Румынии, Греции, Венгрии и Чили картина оказалась на второй строчке, а в Бразилии ”Серебряные коньки” даже заняли первую позицию в чарте.

Интересно, что главному герою ”Серебряных коньков” иностранные зрители часто приписывают внешнее сходство с английским актером Томом Холландом. Саму же картину сравнивают с культовым ”Титаником”. К такой аналогии приводит главная линия сюжета — история любви бедного парня и богатой наследницы, в которую вмешивается ее злой и расчетливый жених. Схожи эти два фильма еще и по своей зрелищности. На этом сходство между ними заканчивается.

Захватывающий сюжет, полный непредсказуемых поворотов, для ”Серебряных коньков” создал Роман Кантор. Именно он писал сценарий для сериала ”Эпидемия”, который тоже выкупил Netflix. В основу сценария ”Серебряных коньков” легла одноименная сказка Мэри Мэйпс Додж о приключениях брата и сестры в Нидерландах начала XIX века. Создатели картины вдохновились зимним антуражем книги американской писательницы, но полностью изменили сюжет.

Заточены и блестят российские ”Серебряные коньки” благодаря умелой компьютерной графике: над визуальными эффектами работала команда из двухсот специалистов. Наряды героинь Софьи Присс и Северии Янушаускайте были созданы художницей Галей Солодовниковой и сшиты в единственном экземпляре. Украсили их перьями, камнями, кружевом и тончайшей вышивкой. Драгоценности в фильме — тоже не бутафория. Их предоставила в аренду крупная ювелирная фирма, а на съемках дежурила охрана, следившая за тем, чтобы украшения не украли.

”Серебряные коньки” — фильм для всей семьи.

”Серебряные коньки” — это сказочный фильм для всей семьи, который по красоте и масштабу проделанной работы не уступает лучшим голливудским фильмам-сказкам.

Затрагиваются в нем и весьма серьезные темы: любовь, которой приходится преодолевать классовые преграды, предательство и гендерное неравенство. Главная героиня хочет учиться, а это времена, когда женщина не может получить высшее образование в России.

Чтобы зритель любого возраста не заскучал, речь героев не отправляет в другую эпоху, она, наоборот, живая и узнаваемая. Ощущение, что эта красивая костюмированная история происходит не в дореволюционном Петербурге, а в наши дни, дополняет современный юмор. А вроде бы предсказуемый финал все равно щекочет нервы — вдруг создатели фильма такие же нарушители правил, как и их герои?

Во время просмотра вдохновляющей романтической ленты зритель будет смеяться, возможно, пустит слезу, обязательно захочет покататься на коньках, а главное — снова поверить в любовь.

Смотрите ”Серебряные коньки” в субботу, 19 февраля, в 20:00 на телеканале Дуо 7.