ФОТО | В парке Тондираба ко Дню друзей открылась инсталляция в виде сердца

”Парк Тондираба с катком, кафе, многочисленными детскими площадками и своей уникальной природой уже стал популярным среди горожан местом проведения зимнего досуга. Вчера мы открыли там инсталляцию в виде сердца, где можно сделать отличные фотографии с друзьями или своей второй половинкой, а в течение недели также можно принять участие в розыгрыше призов”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Инсталляция в виде сердца открыта рядом с главным входом в парк Тондираба, куда можно удобно попасть с парковки ледового холла Тондираба (Варраку, 14c). Инсталляция останется в парке до 21 февраля.

Все желающие могут принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на каток. Для этого необходимо сделать фото с сердцем в парке Тондираба и запостить его в соцсетях до 20 февраля с хештегом #lovelasna. Призы будут разыграны 21 февраля, а билетом можно будет воспользоваться в т.ч. там же, на катке в парке Тондираба.