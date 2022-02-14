Потребность в автопомощи возрастает: машины все чаще приходится вытаскивать из снега

Технические неисправности автопомощь устраняет на месте или буксирует автомобиль в ближайший сервисный центр для проверки или ремонта — в прошлом году таких случаев у PZU было на 51% больше. Пиковый сезон помощи при запуске двигателя, по понятным причинам, приходится на холодное время года, но, например, со спущенной шиной в беду можно попасть круглый год.

”В прошлом году приходилось вытаскивать автомобили из снега или песка чаще, чем раньше — хотя общее количество случаев осталось на уровне 140, таких вызовов автопомощи стало почти в семь раз больше. Этой зимой у нас было особенно много вызовов по вызволению машин из глубокого снега”, — сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, в январе автопомощи PZU пришлось вытаскивать из снега 71 машину по сравнению с 31 машиной в том же месяце прошлого года. ”В январе случаев вызволения автомобилей из снежного плена было почти столько же, сколько помощи при запуске — а это исключительный случай”, — отметил Ярв.

В 2021 году клиенты PZU вызывали автопомощь в общей сложности 3454 раза — по сравнению с 2395 вызовами годом ранее. Автопомощь также приезжает, если транспортное средство попадает в ДТП, причем годовой прирост таких случаев составил 35%.

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