Валиева выступит на Олимпиаде. Но это не значит, что она не употребляла допинг

Валиеву допустили до личного турнира, так как она является "защищенной персоной". К тому же CAS увидел проблему в том, что о результатах декабрьского теста сообщили так поздно — прямо в разгар Олимпиады.

”Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого вреда, и относительный баланс интересов между Заявителями и Спортсменом, который не сдавал положительной пробы во время Олимпийских игр в Пекине, но его до сих пор ждет дисциплинарная процедура после положительного теста, проведенного в декабре 2021.

В частности, Группа сочла, что недопуск Спортсмена до соревнований на Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесли бы ей непоправимый вред.

Группа CAS также подчеркнула наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результате антидопингового теста Спортсмена, проведенного в декабре 2021 года, что повлияло на способность Спортсмена установить определенные юридические требования в свою пользу, в то время как такое позднее уведомление о результатах теста не было ошибкой Спортсмена”.

За несколько часов до вердикта CAS директор по коммуникациям МОК Марк Адамс объяснил, что будет означать вердикт по Валиевой: ”Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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