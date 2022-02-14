У России только второе место в соревнованиях танцевальных пар фигуристов
На Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования по спортивным танцам в фигурном катании. Победу одержала французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Пара из России — Виктория Синицина и Никита Кацалапов - выиграли серебряную медаль.
На третьем месте — американский дуэт Мэдисон Хаббал и Закари Донахью.
Другие российские пары, Степанова / Букин и Дэвис / Смолкин, заняли соответственно 6 и 14 место.
Полные результаты соревнования танцевальных дуэтов можно посмотреть здесь.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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