Олимпиадa
14.02.2022, 06:34

У России только второе место в соревнованиях танцевальных пар фигуристов

 
Фото: Scanpix

На Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования по спортивным танцам в фигурном катании. Победу одержала французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Пара из России — Виктория Синицина и Никита Кацалапов - выиграли серебряную медаль.

На третьем месте — американский дуэт Мэдисон Хаббал и Закари Донахью.

Другие российские пары, Степанова / Букин и Дэвис / Смолкин, заняли соответственно 6 и 14 место.

Полные результаты соревнования танцевальных дуэтов можно посмотреть здесь.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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