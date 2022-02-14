Сильдару уверенно выходит в финал слоупстайла с лучшим результатом в квалификации
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару прошла квалификацию Олимпийских игр в Пекине в своем "родном" виде — слоупстайле.
В первой попытке многократная чемпионка мира в этой дисциплина Сильдару показала высокие баллы — 80,96. После первой попытки это был второй результат.
Во второй попытке Келли улучшила свой результат, набрав 86,15 балла и уверенно вышла в финал соревнований.
Более за нашу спортсменку в финале завтра, 15 февраля, ориентировочно в 4:00 по таллиннскому времени.
В квалификации спортсменки исполнят по две попытки. Чтобы попасть в финал, нужно оказаться в топ-12 по итогам квалификации.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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