Сборная России по хоккею узнала возможного соперника в 1/4 финала

По регламенту после группового этапа никто не вылетает. В четвертьфинал выходят три команды, занявшие первые места в своих группах и лучшая из занявших вторые места.

Оставшиеся восемь сборных сыграют дополнительный раунд. Пары определяются по рейтингу сборных, который основан на выступлении в группах. Победители проходят в 1/4 финала, где встретятся с лучшими командами группового этапа.





Напрямую в 1/4 финала вышли четыре сборные: Россия и Напрямую в 1/4 финала вышли четыре сборные: США Финляндия со Швецией (из группы "С"). В 1/8 финала отправились восемь команд, которые сыграют друг с дружкой 15 февраля.

Российская сборная в 1/4 сыграет с победителем пары Дания — Латвия. Встреча 1/4 финала с участием сборной России запланирована на 16 февраля, в 8:00 по эстонскому времени.

В случаи выхода в полуфинал, сборная России сыграет с победителем пары Финляндия — (Чехия-Швейцария).

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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