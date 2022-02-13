Экс-тренер Валиевой рассказал о ее драке в Таллинне с одногруппницами

Он рассказал ”Матч ТВ”, что в его группу пришли две девочки чуть старше Камилы. Они начали ее ”съедать”. Девочка злилась, отбивалась от них как могла, но тренеру почему-то жаловаться не стала.

”На сборе в Таллинне у девочек случился конфликт, и Камила напала на своих одногруппниц. Никто из взрослых не видел, как все произошло, и те девочки преподнесли ситуацию так, будто Камила виновата — затеяла драку. Хотя потом выяснилось, что они сами ее спровоцировали”, — рассказал Лютиков.

Он попытался ее убеждать, что распускать руки нельзя, но даже тогда Камила ничего не сказала в свое оправдание. Однако по возвращения в Москву она сообщила матери, что больше не хочет работать в коллективе. Камила попросилась в группу тренера Натальи Дубинской.

Игорь Лютиков признался, что ему было очень обидно. Все шло хорошо, Камила была на пике формы и собиралась на сборы в Турцию. Тренер пытался поговорить и приезжал для этого к ней домой. Но мать девочки Алсу дала ей право выбора.

После ухода Камилы многое выяснилось, но было поздно. Игорь Лютиков признался, что был молод и ему не хватило профессиональной мудрости догадаться, что происходит. Он не понял, что дело не в спортивных проблемах, а в буллинге. Сейчас ситуация прояснилась, Лютиков и Валиева поговорили и выяснили отношения.

Девочки, которые травили чемпионку, быстро ушли из спорта из-за своей лени. Лютиков признался, что взял их в группу именно из-за Камилы. Он считал, что ей тяжело быть самой старшей среди в колективе.

”Мне казалось: возьму несколько сверстников, и всем им интереснее будет, подружатся. Но здоровой конкуренции у детей не получилось. ”Друзья” сделали только хуже и свои же карьеры загубили”, — посетовал Лютиков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.