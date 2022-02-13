Экс-тренер Валиевой рассказал о ее драке в Таллинне с одногруппницами(93)
Один из первых тренеров фигуристки Камилы Валиевой в Москве Игорь Лютиков рассказал, почему перестал с ней работать. По его словам, расставание было очень тяжелым, пишет МК.
Он рассказал ”Матч ТВ”, что в его группу пришли две девочки чуть старше Камилы. Они начали ее ”съедать”. Девочка злилась, отбивалась от них как могла, но тренеру почему-то жаловаться не стала.
”На сборе в Таллинне у девочек случился конфликт, и Камила напала на своих одногруппниц. Никто из взрослых не видел, как все произошло, и те девочки преподнесли ситуацию так, будто Камила виновата — затеяла драку. Хотя потом выяснилось, что они сами ее спровоцировали”, — рассказал Лютиков.
Он попытался ее убеждать, что распускать руки нельзя, но даже тогда Камила ничего не сказала в свое оправдание. Однако по возвращения в Москву она сообщила матери, что больше не хочет работать в коллективе. Камила попросилась в группу тренера Натальи Дубинской.
Игорь Лютиков признался, что ему было очень обидно. Все шло хорошо, Камила была на пике формы и собиралась на сборы в Турцию. Тренер пытался поговорить и приезжал для этого к ней домой. Но мать девочки Алсу дала ей право выбора.
После ухода Камилы многое выяснилось, но было поздно. Игорь Лютиков признался, что был молод и ему не хватило профессиональной мудрости догадаться, что происходит. Он не понял, что дело не в спортивных проблемах, а в буллинге. Сейчас ситуация прояснилась, Лютиков и Валиева поговорили и выяснили отношения.
Девочки, которые травили чемпионку, быстро ушли из спорта из-за своей лени. Лютиков признался, что взял их в группу именно из-за Камилы. Он считал, что ей тяжело быть самой старшей среди в колективе.
”Мне казалось: возьму несколько сверстников, и всем им интереснее будет, подружатся. Но здоровой конкуренции у детей не получилось. ”Друзья” сделали только хуже и свои же карьеры загубили”, — посетовал Лютиков.
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