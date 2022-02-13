ВИДЕО | CIT: из-под Воронежа и Подмосковья к границам Украины перебрасывают танковую армию

На видео, опубликованном 11 февраля, запечатлен эшелон на станции Масловка в пригороде Воронежа с самоходными артиллерийскими установками ”Мста-С” и танками Т-80У.

Также танки, состоящие на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии, были замечены на поездах в Белгороде. По сведениям CIT, эшелоны прибыли туда со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, что свидетельствует о переброске дополнительной техники к границам Украины. Еще один эшелон прибыл в Белгородскую область со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада.

”Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева”, — заключили аналитики CIT.

Страны Запада с осени 2021 года говорят о предполагаемом нападении России на Украину, фиксируя стягивание российских войск к границам соседнего государства. CIT неоднократно сообщала о переброске военных и техники в западные регионы России. Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину. Москва отрицает планы вторжения в Украину, объясняя перемещение войск учениями. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.