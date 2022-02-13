Переизбранный на втрой строк президент ФРГ Штайнмайер обратился к Путину: "Ослабьте петлю на шее Украины"

В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов, пишет DW.

Обращение к Путину

После переизбрания на второй срок Штайнмайер призвал главу российского государства Владимира Путина в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Соответствующее заявление германский политик сделал в воскресенье, 13 февраля, после своего переизбрания Федеральным собранием.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", — подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: "Мы находимся в опасности, (связанной с возможностью — Ред.) военного конфликта, войны в Восточной Европе". "Ответственность за это несет Россия", — подчеркнул он.

Штайнмайер — Путину: Не стоит недооценивать силу демократии



"Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии", указал Франк-Вальтер Штайнмайер далее.

По словам экс-главы МИД ФРГ, "увеличение численности российских войск" у границ Украины невозможно неправильно истолковать. "Это — угроза для Украины", и так и оно и задумывалось, уверен он.

Однако население Украины имеет "право на жизнь без страха и угроз", право "на самоопределение и суверенитет". Тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", — резюмировал Штайнмайер.

Победа в первом туре





Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы — входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.