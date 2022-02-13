Российский шорт-трекист завоевал серебро на Олимпийских играх

Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).

Шорт-трек. Мужчины. 500 м.

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40.34.

2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11

3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34

4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.



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