Олимпиадa
13.02.2022, 14:25

Российский шорт-трекист завоевал серебро на Олимпийских играх

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Foto: Kiur Kaasik

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине. Время - 40,45 секунды.

Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).

Шорт-трек. Мужчины. 500 м.

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40.34.
2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11
3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.


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