13.02.2022, 14:25
Российский шорт-трекист завоевал серебро на Олимпийских играх(17)
Foto: Kiur Kaasik
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине. Время - 40,45 секунды.
Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).
Шорт-трек. Мужчины. 500 м.
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40.34.
2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11
3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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