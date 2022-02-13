Третье поражение: сборная Латвии пропустила пять шайб от словаков

борная Латвии потерпела третье поражение в трех матчах в Пекине. В составе словаков отличились Мартин Маринчин, Петер Цегларик, Юрай Слафковски, Петер Зузин и Томаш Юрчо. Для 17-летнего Слафковски эта шайба стала четвертой на турнире. Кроме того, форвард забил в третьем матче подряд. За Латвию голы забили Рональд Кениньш и Микс Индрашис.

Словаки открыли счет на 11-й минуте. После долгого розыгрыша в зоне соперника Маринчин с кистей бросил от синей линии и попал точно в дальний верхний угол ворот Калниньша, который не успел выставить ловушку и пропустил шайбу над рукой. Менее чем через пять минут сборной Латвии удалось отыграться. Ренарс Крастенбергс поборолся в углу площадки и протолкнул шайбу на Кениньша, который развернулся и послал шайбу точно в дальнюю "девятку", без шансов для вратаря.

Ключевым в матче стал второй период, в котором словаки забросили две безответные шайбы. Сначала Цегларик воспользовался провалом в обороне соперника и выскочил один на один с голкипером, после чего отправил шайбу в сетку, перехитрив Калниньша на замахе. Затем Слафковски оказался в центре чужой зоны, убрал финтом защитника и бросил точно в дальний верхний угол под перекладину.

В начале заключительной 20-минутки Микс Индрашис возродил интригу. Защитник Оскар Цибульскис мощно бросил от синей линии. Индрашис создал хороший трафик на пятачке и смог удачно подставить клюшку — шайба нырнула в "домик" голкиперу, который ничего не видел и не смог выручить. Впрочем, на этот гол словаки ответили двумя заброшенными шайбами. В середине периода Зузин остался один на пятаке после передачи от Милоша Келемена и без помех вогнал шайбу в ворота в одно касание. Пятую шайбу словаки отправили уже в пустые ворота — Юрчо на последних секундах перехватил шайбу в центре площадки и не промахнулся.