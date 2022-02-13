Фийон-Майе выиграл гонку преследования, Бё-старший с серебром, Латыпов — с бронзой(23)
Бё-младший ушел на дистанцию под первым номером. Однако гонка не стала для него легкой прогулкой, поскольку давление на главного соперника оказывал лидер общего зачета Кубка мира француз Кентен Фийон-Майе (отставание 26 секунд). Через 39 секунд после лидера стартовал Тайрьей Бё, а еще через 2 секунды — лучший по итогам спринта из россиян — Максим Цветков, занявший на Олимпиаде в Пекине уже два четвертых места.
Непредсказуемости добавляли сложные погодные условия в виде ветра и снега, которые, впрочем, не отразились на стрельбе лидера на первом огневом рубеже. В такт ему отстрелялся Фийон-Майе, а вот россиянин Цветков заглянул на два штрафных круга, однако его в тройке призеров сменил соотечественник Эдуард Латыпов.
Вторая стрельба оказалась не столь успешной для Бё, он промахнулся дважды и позволил вплотную подобраться французу. Латыпов с чистой стрельбой остался третьим (35 секунд от лидера), а вот Максим Цветков попал в порыв ветра, промахнулся трижды и лишился шансов на медаль.
Третья стрельба происходила при сильном боковом ветре — Бё промахнулся первыми же тремя выстрелами, чем сразу же воспользовались Фийон-Майе и Латыпов, отстрелявшие чисто. Разница между двумя лидерами была 10 секунд. Бё-младший вышел со штрафных кругов лишь 5-м в 55 секундах от лидера.
Решающей для распределения медалей стала заключительная стрельба, которую идеально провел Фийон-Майе. Для него последний отрезок дистанции превратился в круг почета. А вот Латыпову пришлось биться за серебро и бронзу с Бё-старшим и Лукасом Хофером. В итоге второе место досталось норвежцу, а россиянин завоевал свою первую личную бронзовую медаль на Олимпиадах. Йоханнес Бё не сумел справиться с заключительной стрельбой и лишился шансов на медаль. На финиш он пришел 5-м.
Эстонские биатлонисты Рене Цахкна и Райдо Рянкель ушли на дистанцию под 50-м и 51-м номерами через 2.38 и 2.39 после лидера соответственно. Цахкна без промахов прошел два первых огневых рубежа — и серьезно поправил свои позиции, поднявшись на 23 места вверх, а вот Рянкель промахнулся дважды. Увы, третья стрельба оказалась роковой для лучшего эстонского гонщика — он промахнулся дважды и завершил свое восхождение в итоговом протоколе. Итог для него - 50-е место, Рянкель - 47-й с шестью промахами.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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