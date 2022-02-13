Ройселанн уничтожила соперниц по гонке преследования

Ее ближайшие преследовательницы — шведка Эльвира Оберг и итальянка Доротея Вирер ушли со старта через 31 и 37 секунд после лидера соответственно.

Лучшая из россиянок — Кристина Резцова — вышла на старт под 6-м номером (+1.05 от лидера). Эстонскую сборную представляют четыре спортсменки — Туули Томингас (33-е место по итогам спринта, +2.05), Йоханна Талихярм (43-е место, +2.29), Сюзан Кюльм (44-е место, +2.31), а также Регина Ойя (56-й стартовый номер, +2.40).

Несмотря на сложные погодные условия — снег и довольно сильный ветер — лидерам — за исключением Резцовой — удалось блестяще справиться со стрельбой на первой огневом рубеже. Россияка же допустила 2 промаха и фактически вычеркнула себя из соискателей наград.

После второй стрельбы Ройселанн продолжила наращивать преимущество. С той лишь разницей, что у нее осталась по сути только одна соперница — Доротея Вирер, шедшая на третьем отрезке в 45 секундах позади лидера.

Казалось, борьба за золото обострится после третьей стрельбы, на которой Ройселанн допустила промах, но ее ближайшие соперницы промахивались еще чаще. В итоге разрыв между норвежкой и итальянкой достиг 1.24 после третьего огневого рубежа.

Чистая стрельба на 4-м огневом рубеже позволила Ройселанн завоевать золото в полном одиночестве. Серебро - у Эльвиры Оберг, допустившей три промаха и отставлей от лидера на 1 минуту 36 секунд, бронза - у норвежки Тириль Экхофф (также 3 промаха). Белоруска Ханна Сола стала 4-й. Лучшая из россиянок - Ульяна Нигматуллина - 11-я. Юлия Джима из Украины до последней стрельбы сохраняла шансы на подиум, но два промаха на заключительном огневом рубеже отбросили её на итоговое 13-е место.

Лучшей из эстонских биатлонисток стала Сюзан Кюльм, занявшая 45-е место с тремя промахами. Туули Томингас - 49-я, Регина Ойя - 50-я, Йоханна Талихярм не вышла на старт.

Для Ройселанн это третье золото, заработанное в Пекине. До этого она одержала победы в спринте и смешанной эстафете.