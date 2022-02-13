Россия с большим отрывом выиграла мужскую лыжную эстафету

Россияне выступали в составе Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов. После 10 километров Червоткин обеспечил своей команде серьезное преимущество над соперниками: Россия опережала Германию на 23 секунды, Италию на 24 секунды и Норвегию на 34 секунды. Затем на втором этапе Большунов увеличил отрыв до 40 секунд.

На 15 километре в тройку лидеров ворвались норвежцы, но отставание по-прежнему оставалось убедительным — 41 секунда. После третьего этапа отрыв сохранился. Россия уверенно лидировала и не подпускала соперников. Заключительный этап Сергея Устюгова превратился в формальность. Интрига была лишь в борьбе за серебро и бронзу.

Сборная Эстонии попала в число круговых и сошла с дистанции.

Эта победа стала для российской команды первой в новейшей истории на Олимпийских играх. Советская сборная побеждала в этом виде программы на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде – тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) – 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо) – 1.07,2

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика) – 1.16,4

4. Швеция (Оскар Свенссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Юхан Хагстрем) – 2.09,7

5. Германия (Янош Брюггер, Фридрих Мох, Флориан Нотц, Лукас Бегль) – 2.55,8

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки) – 4.37,9

7. Швейцария (Дарьо Колонья, Юнас Бауман, Кандид Пралонг, Роман Фюргер) – 5.22,6

8. Италия (Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Жандоменико Сальвадори, Давиде Грац) – 5.25,9

9. США (Люк Джагер, Скотт Патерсон, Гас Шумахер, Кевин Болджер) – 8.05,6

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