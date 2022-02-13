Президент Финляндии — шведской газете: меня беспокоит возможность войны в Европе

Президент Финляндии Саули Нийнистё выразил обеспокоенность по поводу возможного начала войны в Европе в интервью шведской газете Dagens Nyheter(siirryt toiseen palveluun).

По словам Нийнистё, напряжение присутствует с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году. Почему ситуация обострилась, можно только догадываться.

– Летом ЕС и НАТО обсуждали стратегические направления в политике и сотрудничество. Это могло дать России повод полагать, что архитектуру безопасности Европы планируют без участия России, – высказал Нийнистё свое предположение.

По словам президента, если не найти дипломатического решения в ситуации с Россией и Украиной, то остается два возможных пути развития ситуации: дальнейший рост напряжения или начало войны в Украине.

Как считает Нийнистё, Швецию или Финляндию вряд ли будут втягивать в военный конфликт.

На возможные санкции Россия, вероятно, ответит контрсанкциями





Он подчеркнул, что если российские войска перейдут украинскую границу, Россию ждут серьезные санкции.

Нийнистё также предположил, что санкции отразились бы в таком случае также на Финляндии и других странах ЕС, так как Россия, скорее всего, ответила бы Европе контрсанкциями.

По мнению Нийнистё, лучший способ избежать войны – это продолжать диалог между Западом и Россией.

В интервью у президента Финляндии также спросили о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Нийнистё назвал их прямолинейными.