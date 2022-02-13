Дипломатические представительства ЕС в Киеве продолжат работу

Дипломатические представительства Евросоюза в Украине не будут закрыты, заявил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Дипломатические представительства ЕС и его государств-членов "остаются в Киеве и продолжат свою работу по оказанию поддержки гражданам ЕС и в сотрудничестве с властями Украины", написал Боррель в Twitter.

В сообщении отмечается, что присутствие персонала дипмиссии ЕС в Украине и рекомендации по поездкам будут "корректироваться с учетом ситуации в сфере безопасности".

Ранее, 9 февраля, глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что сомневается в возможности вторжения России в Украину. По его словам, Москва давит на Киев, поскольку хочет участвовать в переговорах по безопасности в Европе.