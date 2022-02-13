Валиева чисто откатала короткую программу с тройным акселем во время тренировки. Ее встретили аплодисментами(51)
Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева провела очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.
В прогоне короткой программы она чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц — тройной тулуп, передает sports.ru.
Вне прогона фигуристка прыгнула четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной тулуп в каскаде и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также четверной сальхов.
После перерыва Валиева вышла на тренировку произвольной программы. В прогоне она прыгнула четверной сальхов, тройной аксель, допустила степ-аут на четверном тулупе, затем сделала тройной риттбергер, четверной тулуп и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также каскад тройной флип — тройной тулуп и сделала степ-аут на каскаде тройной лутц — тройной тулуп.
После проката спортсменки прошли через микст-зону под аплодисменты журналистов. Валиеву, Щербакову и Трусову сопровождал тренер сборной России Валерий Артюхов.
Представители СМИ не стали задавать вопросы фигуристкам.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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