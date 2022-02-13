Заезд главной эстонской надежды на медали перенесли

Сегодня в Пекине должна была состояться квалификация по фристайлу среди женщин. Изначально соревнования назначили на 4 утра по эстонскому времени. Но сильный ветер и плохая видимость решили иначе. Турнир перенесли на 6 утра, а потом и вовсе отложили до понедельника. Финал пришлось тоже откладывать — теперь за золото буду бороться во вторник.

Это хорошие новости для эстонки Келли Сильдару. Совсем недавно у нее состоялись прыжки в другом стиле, по ее словам, ей нужно больше времени, чтобы переключиться. Теперь у нее будет две дополнительные тренировки.

В квалификации участвуют 27 спортсменок. У каждой по две попытки. 12 лучших пройдут в финал.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.