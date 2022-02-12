Новая звезда российской гимнастики восхитила фанатов снимками в откровенном купальнике

Девушка запечатлена на снимках в бело-розовом купальнике на дубайском пляже.

"Что-то на красивом закате солнца", — озаглавила фото гимнастка.

За несколько часов публикация собрала 29 тысяч лайков и множество восторженных комментариев:

"Спасательница Малибу", ”Богиня красоты”, ”Не только чемпионка, но и красавица”, ”Ослепила своей красотой закат солнца”, - написали поклонники.

Ангелина Мельникова - капитан сборной России по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве. Заслуженный мастер спорта России (2016).