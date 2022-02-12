Журналистка The Washington Post: Криминализация 15-летней Валиевой – это моральная катастрофа, к которой привели выкрутасы антидопингового движения

”Криминализация 15-летней Валиевой — это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения с их ”нулевой терпимостью”. Следствием стало обвинение невиновного. Просто посмотрите на Валиеву. Я не вижу в ее выступлениях ничего кроме неторопливой грации и чистого величия", — цитирует журналистку Sports.ru.

"История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология, судебные преследования и бесконечные юридические проволочки со стороны WADA. Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество препарата под названием триметазидин давало бы Валиевой хоть какое-то преимущество или что она принимала его умышленно.

Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой нашего времени, а может, и в истории. Она возвышается над всеми. Нет такого вещества, которое помогло бы в ее артистизме, кроме вдохновения, с которым она катается”, — написала Дженкинс.

”Это дело должно быть простым. Система тестирования облажалась, и нет ни одной причины наказывать Валиеву”, — добавила журналистка.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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