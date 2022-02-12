Байден и Путин провели телефонные переговоры

Президент США Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в Белом доме. Звонок "по защищенной линии связи начался в 11.04" по времени Восточного побережья США (19.04 мск), говорилось в сообщении, распространенном пулом Белого дома. Позднее там указали, что беседа завершилась в 12.06 (20.06 мск).

Американский лидер находился в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Разговор по инициативе американской стороны

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее указывал, что разговор запрашивала американская сторона. Причем до этого поступило "письменное обращение" Вашингтона, отмечал Песков.

Беседе Путина и Байдена предшествовали 12 февраля контакты по линиям глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

СМИ: Беседа Путина и Макрона продолжалась почти 2 часа

Кроме того, ранее в тот же день состоялись длительные телефонные переговоры Путина с главой французского государства Эмманюэлем Макроном. По данным французского телеканала Europe1, они продолжались 1 час 40 минут.

Как указали в пресс-службе Елисейского дворца, Макрон сообщил своему собеседнику об "озабоченности своих европейских партнеров" и союзников в связи с сообщениями о якобы близящемся вторжении России в Украину. Президент Франции заявил российскому лидеру, что искренний диалог "несовместим с эскалацией" вокруг Украины.

Der Spiegel: США предупредили о скором нападении РФ на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что вторжение России в Украину может начаться "в любой момент". По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, американские спецслужбы на основе последних данных опасаются, что оно может произойти уже 16 февраля. Американская сторона предупредила об этом правительство Германии и других стран НАТО, писало издание. Кремль отрицает планы военной агрессии.