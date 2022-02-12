Российские СМИ: в Донецке прогремел мощный взрыв

Издание приводит слова журналиста Патрика Ланкастера. ”Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре”, — рассказал он.

По данным Telegram-канала Военный обозреватель, взрывная волна ощущалась по всему городу. Причина инцидента пока не раскрывается.

При этом глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре города. ”Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...”, - заявил Пушилин главреду RT Маргарите Симоньян.

Напомним, что Латвия, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея посоветовали своим гражданам отказаться от поездок на Украину, а уже находящимся там — покинуть страну, передает РБК и другие СМИ. Вечером в пятницу с подобной рекомендацией выступил также МИД Эстонии.

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