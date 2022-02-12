США сокращают посольство на Украине, мэрия Киева готовится к эвакуации населения

В субботу должен состояться разговор госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, запрос на телефонные переговоры направил Блинкен.

Также в субботу вечером по московскому времени президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным (американская сторона настояла на том, чтобы разговор состоялся в этот день, сообщили в Белом доме; Кремль предлагал провести видеоконференцию в понедельник).

Кроме того, в этот же день российский президент снова поговорит с французским лидером Эммануэлем Макроном, который на этой неделе провел с ним почти шестичасовую встречу в Москве.

Накануне госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой момент". "Сейчас мы проходим такое временное окно, когда вторжение может произойти в любой момент, и, чтобы было понятно, даже во время Олимпиады, — сказал он. — Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе новые российские силы на границе с Украиной".

Олимпиада в Пекине заканчивается 20 февраля; пытаясь спрогнозировать дату начала российского вторжения, если оно случится, многие комментаторы допускали, что Путин дождется конца Игр, чтобы не омрачать мероприятие, столь важное для китайского лидера, от поддержки или благожелательного нейтралитета которого Россия сильно зависит в условиях конфронтации с Западом.

Нападение может начаться с воздушных бомбардировок, которые затруднят эвакуацию и поставят под угрозу мирных жителей, предупредил Белый дом в пятницу.

Вслед за США многие другие страны, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Нидерланды и Швейцари, также стали рекомендовать своим гражданам не ездить на Украину, а уже находящимся там — покинуть ее незамедлительно.